06 августа 2019
05 августа 2019

Участник «Уральских пельменей» показал свои детские снимки. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Исаев празднует 48-летиеФото: Сергей Исаев, Instagram

Участник юмористического телешоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев опубликовал снимки из детства. Фотографии он выложил на своей странице в Instagram.

На черно-белых фото Исаев запечатлен в младенческом возрасте. «Вот и еще год за спиной!», — подписал снимки автор поста. «Мама и папа, спасибо вам! Люблю вас очень!» — добавил он.

7 августа артисту исполнилось 48 лет. В команде КВН «Уральские пельмени» Исаев участвовал с момента ее основания, с 1993 года. В появившемся в 2000-х телешоу с одноименным названием Исаев два года был руководителем.

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© Служба новостей «URA.RU»
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