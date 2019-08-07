Сергей Исаев празднует 48-летие
Участник юмористического телешоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев опубликовал снимки из детства. Фотографии он выложил на своей странице в Instagram.
На черно-белых фото Исаев запечатлен в младенческом возрасте. «Вот и еще год за спиной!», — подписал снимки автор поста. «Мама и папа, спасибо вам! Люблю вас очень!» — добавил он.
7 августа артисту исполнилось 48 лет. В команде КВН «Уральские пельмени» Исаев участвовал с момента ее основания, с 1993 года. В появившемся в 2000-х телешоу с одноименным названием Исаев два года был руководителем.