Туристы из России пострадали в дорожной аварии в Турции

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Российские туристы не получили тяжелых ранений в ДТП в ТурцииФото: depositphotos.com

Недалеко от турецкого курортного города Аланья произошло ДТП, в котором пострадали русские туристы. Об инциденте рассказали в Генконсульстве РФ в Анталье.

«На горной дороге произошла аварии с участием туристического автобуса, в котором находились российские туристы. Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницу», — передает сообщение консульства РИА «Новости».

Ни у кого из пострадавших нет тяжелых ранений. Обстоятельства инцидента сейчас уточняются.

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