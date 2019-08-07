Туристы из России пострадали в дорожной аварии в Турции

Российские туристы не получили тяжелых ранений в ДТП в Турции Фото: depositphotos.com

Недалеко от турецкого курортного города Аланья произошло ДТП, в котором пострадали русские туристы. Об инциденте рассказали в Генконсульстве РФ в Анталье.

«На горной дороге произошла аварии с участием туристического автобуса, в котором находились российские туристы. Пострадали шестеро россиян, они доставлены в больницу», — передает сообщение консульства РИА «Новости».

Ни у кого из пострадавших нет тяжелых ранений. Обстоятельства инцидента сейчас уточняются.