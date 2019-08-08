Эксперт рассказал, почему россиянам не нужно разрешение на работу из дома

У россиян и так уже давно есть право на удаленную работу, считает Александр Сафонов (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Инициатива «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) разрешить штатным работникам периодически трудиться удаленно является попыткой пиара на громкой теме. Об этом «URA.RU» заявил проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов.

«В этом предложении нет абсолютно ничего нового, право определять место работы сотрудника у работодателей и так есть. Это уже давно прописано в Трудовом кодексе РФ, у нас он вполне нормальный и современный. Оцениваю идею ОНФ лишь как пиар и попытку поэксплуатировать популярную тему. Это абсолютно странное предложение», — полагает он.

По словам Сафонова, авторы инициативы просто плохо знакомы с документом, в который они предлагают вносить коррективы. «Практика удаленной работы как для внештатников, так и для сотрудников, работающих в штате, широко распространена, не нужно тут что-то дополнительно менять. Во многих организациях локации, в которых выполняется работа, нередко меняются. Например, у строителей, коммунальщиков и так далее. Да и в крупных консалтинговых компаниях аналитики часто не сидят в офисе, а присылают свои отчеты и наработки из дома», — подчеркнул эксперт.

Ранее представители ОНФ предложили Минтруду РФ разрешить штатным сотрудникам компаний периодически работать удаленно, напоминает «Национальная служба новостей». ОНФ разработал поправку в 16 главу ТК РФ и предложил дополнить понятием «временная удаленная работа». Авторы законопроекта предлагают устанавливать подобный режим путем письменного соглашения сторон.