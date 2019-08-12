11 августа 2019
10 августа 2019
09 августа 2019

На Урале тяжелоатлет четырежды выполнил упражнение, посинел и умер в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День России. Сургут, силовой экстрим, силач, поднятие тяжестей, часовня святой татьяны
Спортсмен умер на Дне физкультурникаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Спортсмен скончался после соревнований по силовому экстриму в Североуральске (Свердловская область). 39-летний Дмитрий Саночкин умер спустя несколько часов в реанимации, сообщает издание «Про Волчанск.ru».

Во время празднования Дня физкультурника на стадионе «Горняк» проходили соревнования по силовому экстриму. Саночкин участвовал в конкурсе по переворачиванию тяжелой автомобильной покрышки. По свидетельству очевидцев, Саночкин трижды ее перевернул, но его начали подбадривать: «Еще! Еще!». Мужчина напрягся и перевернул покрышку в четвертый раз. После этого у него посинело лицо, спортсмену стало плохо. На скорой помощи Саночкина отвезли в больницу, где вскоре он скончался.

В Следственном отделе СКР по Североуральску сообщили «URA.RU», что материал о случившемся к ним пока не поступил.

На прошлогодних соревнованиях Дмитрий занял 2 место
Фото: Дмитрий Саночкин, ОК

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...