На Урале тяжелоатлет четырежды выполнил упражнение, посинел и умер в больнице

Спортсмен скончался после соревнований по силовому экстриму в Североуральске (Свердловская область). 39-летний Дмитрий Саночкин умер спустя несколько часов в реанимации, сообщает издание «Про Волчанск.ru».
Во время празднования Дня физкультурника на стадионе «Горняк» проходили соревнования по силовому экстриму. Саночкин участвовал в конкурсе по переворачиванию тяжелой автомобильной покрышки. По свидетельству очевидцев, Саночкин трижды ее перевернул, но его начали подбадривать: «Еще! Еще!». Мужчина напрягся и перевернул покрышку в четвертый раз. После этого у него посинело лицо, спортсмену стало плохо. На скорой помощи Саночкина отвезли в больницу, где вскоре он скончался.
В Следственном отделе СКР по Североуральску сообщили «URA.RU», что материал о случившемся к ним пока не поступил.