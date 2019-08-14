Путин обратился к жителям трех регионов Урала

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Владимир Путин на GMIS 2019. Екатернибург, портрет, путин владимир
Президент Владимир Путин поздравил тюменцев с 75-летием обалстиФото: Сорокин Донат\ТАСС

Тюменская область является одним из регионов-лидеров России. Об этом заявил президент Владимир Путин в телеграмме, адресованной жителям большой Тюменской области, которой 14 августа исполнилось 75 лет. Текст поздравления выложен на официальном сайте главы государства.

«Тюменская область динамично развивается, вносит огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК, аграрного комплекса, других ключевых отраслей национальной экономики и по праву считается одним из регионов-лидеров», — отметил Путин.

Путин напомнил, что область основана в 1944 году, с включением в ее состав Югры и Ямала. И тогда же открылась новая глава в истории освоения Урала и Западной Сибири: здесь «были возведены города и посёлки, крупные объекты промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, построены научно-исследовательские и проектные институты, создана надёжная база для разведки и добычи уникальных природных богатств края».

Президент пожелал жителям здоровья и благополучия, успехов в реализации намеченных планов.

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