Путин обратился к жителям трех регионов Урала

Тюменская область является одним из регионов-лидеров России. Об этом заявил президент Владимир Путин в телеграмме, адресованной жителям большой Тюменской области, которой 14 августа исполнилось 75 лет. Текст поздравления выложен на официальном сайте главы государства.
«Тюменская область динамично развивается, вносит огромный вклад в укрепление отечественного ТЭК, аграрного комплекса, других ключевых отраслей национальной экономики и по праву считается одним из регионов-лидеров», — отметил Путин.
Путин напомнил, что область основана в 1944 году, с включением в ее состав Югры и Ямала. И тогда же открылась новая глава в истории освоения Урала и Западной Сибири: здесь «были возведены города и посёлки, крупные объекты промышленной, транспортной и социальной инфраструктуры, построены научно-исследовательские и проектные институты, создана надёжная база для разведки и добычи уникальных природных богатств края».
Президент пожелал жителям здоровья и благополучия, успехов в реализации намеченных планов.