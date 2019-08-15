Дети, которых везли из Крыма «в маршрутке и без еды», добрались до Челябинска

В этот раз за детьми отправили комфортабельный автобус Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Семнадцать детей, которых везли в Челябинск за 2,5 тыс. км на маршрутке после сверхбюджетного отдыха в Крыму, добрались до города и переданы родителям. Об этом сообщила «URA.RU» региональный уполномоченный по правам ребенка Ирина Буторина.

«Все благополучно вернулись в Челябинск в половине первого ночи 15 августа. И дети, и родители хотели, чтобы они оказались дома как можно скорее», — пояснила детский омбудсмен.

Скандал, который в итоге дошел даже до «Первого канала», разразился в понедельник. Сопровождающая группу женщина выложила в соцсети фото спящих на полу микроавтобуса детей, сообщив, что несовершеннолетние в возрасте от семи до девяти лет возвращаются домой в грязной маршрутке, без еды и ночлега. Информация попала в правоохранительные органы, после чего полиция перехватила микроавтобус в Саратовской области. В итоге дети попали в Челябинск с помощью властей и благотворителей на комфортабельном автобусе.

Сейчас в ситуации разбираются прокуратура Челябинской области, куда обратились родители, и следственное управление СК по Саратовской области. «По предварительным данным, микроавтобус перевозил 17 детей в условиях, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Водитель не имел сменщика и ехал большое расстояние без перерывов на отдых», — заявили в ведомстве.

Один из участников поездки рассказал «URA.RU» подробности «экспедиции», которые существенно расходятся с общепринятой версией.