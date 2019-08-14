«Экспедицию» в Крым за 19 тыс. рублей организовало сообщество военно-патриотических организаций «УРАЛ» Фото: Irina Rassvetnaja © URA.RU

Эвакуация семнадцати детей, которых везли из Крыма в Челябинск на неприспособленной маршрутке, задерживается. На фоне скандала, который дошел даже до «Первого канала», перевозчик отказался от рейса, сообщила «URA.RU» первый вице-губернатор области Ирина Гехт. Для оплаты другому потребовалась вдвое большая сумма и помощь благотворителей.

«С учетом этого и промежуточной ночевки ребята вернутся в Челябинск 15 августа, а не 14-го», — пояснила Гехт. Все связанные с поездкой формальности были соблюдены. В том числе были договоры и доверенности от родителей, видевших, какой транспорт подали для поездки. «Если бы один автобус не гнал практически без остановок, об этом, может, никто бы и не узнал», — заметила замгубернатора.

«Туда и обратно мы ехали на двух микроавтобусах. ГИБДД в Саратовской области остановила оба: к одному не было претензий, второй задержали из-за отсутствия ремней безопасности, — рассказал „URA.RU“ участник поездки, просивший не называть себя. — Там руководитель группы (ребят сопровождали две женщины) повздорила с водителем из-за мусора и огрызков, которые дети бросали в салоне, и залитого соком сиденья. Из-за проблем с дисциплиной сбился и график движения».

По его словам, горячее питание и ночевки были для обеих групп. «Есть же масса снимков в соцсетях. Зато фото детей на полу микроавтобуса сделаны при солнечном свете, дело явно не в отсутствии ночлега», — заметил собеседник.

В ситуации будет разбираться прокуратура Южного Урала, куда обратились родители, и следственное управление СК по Саратовской области. «По предварительным данным, микроавтобус перевозил 17 детей в условиях, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья. Им не хватило места в транспортном средстве, в связи с чем их разместили на полу. Водитель не имел сменщика и ехал большое расстояние без перерывов на отдых», — заявили в ведомстве.