Сумма хищений на международном форуме в Челябинске выросла в десять раз

Положение экс-чиновника Антона Бахаева (на фото) и бизнесмена Михаила Смирнова существенно осложнилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Подчиненные челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова обвиняются в хищениях

Сумма хищений при проведении российско-казахстанского экономического форума, инкриминируемая бывшему замминистра экономического развития Челябинской области Антону Бахаеву и руководителю рекламной фирмы «Элефант» Михаилу Смирнову, возросла в десять раз — с 3,8 млн до 40 млн рублей. Об этом сообщила «URA.RU» адвокат рекламиста Наталья Казакова.

«Мы не знаем, как в материалах предварительного следствия возникла эта цифра: сторону защиты не ознакомили, чем руководствовался следователь. Что-то можно будет понять уже при предъявлении окончательного обвинения», — пояснила юрист.

По версии следствия, деньги были выведены из бюджета области при проведении в Челябинске российско-казахстанского форума с участием Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в ноябре 2017 года — при непосредственном участии Бахаева и через структуры Смирнова. Изначально общую сумму оценивали почти в четыре миллиона рублей, из которых 1,5 млн рублей, по версии следствия, Смирнов передал Бахаеву в качестве взятки.

В июле рекламисту было предъявлено новое обвинение — в растрате, совершенной в составе организованной группы.