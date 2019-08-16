Владимир Путин наградил званием Героев России пилотов, спасших 226 пассажиров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть телеграм-канал @uranews , где мы оперативно публикуем самое важное.

Главные новости пятницы, 16 августа:

20 лет назад Владимир Путин занял пост главы правительства РФ. В честь значимого юбилея «URA.RU» рассказывает о семи важнейших изменениях, без которых жизнь в России невозможно представить.

У берегов Камеруна африканские пираты захватили в плен трех российских моряков. Захваченных россиян можно освободить только двумя способами.

Владимир Путин присвоил звание Героев России пилотам, которые совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле. Награду также получили и другие члены экипажа.

В двух километрах от аэропорта Жуковский, где вчера самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в поле, нашли незаконную свалку. Именно мусор мог привлечь птиц, которые попали в двигатель лайнера.

Екатеринбургу грозят новые протесты. Все дело в смелом дизайне нового собора, место для строительства которого выбрано без ведома горожан.

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин утаил от избиркома акции на 13,6 миллионов рублей. Спортсмен не указал в декларации, что владеет пятьюдесятью ценными бумагами «Коммерцбанк АГ» и десятью тысячами облигаций ПАО Сбербанк.