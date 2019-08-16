«Коммерсант» сообщил о возможном закрытии «Яндекс.Новостей»

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Поисковые системы Яндекс и Google. Екатеринбург , ноутбук, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
В «Яндексе» допустили вероятность закрытия своего сервисаФото: Анна Майорова © URA.RU

Компания «Яндекс» рассматривает возможность закрытия сервиса «Яндекс.Новости» при введении новых правил контроля за агрегаторами. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник. Ранее депутаты Госдумы РФ обвинили сервис в нагнетании социально-политической обстановки.

«Сейчас в „Яндексе“ рассматривают различные варианты судьбы сервиса („Яндекс.Новости“ — прим. ред.) в случае введения нового регулирования, в том числе полное его закрытие», — передает издание слова источника. Его высказывание связано с заявлением депутата Госдумы Андрея Исаева о том, что поисковые системы «специально нагнетают социально-политическую ситуацию, оставляя в новостных топах заголовки с фейковой информацией».

В свою очередь депутат Госдумы Адальби Шхагошев предложил гендиректору «Яндекса» Елене Буниной пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе. В пресс-службе компании уточнили, что считают нынешнее законодательство достаточным для регулирования работы сервиса. Комментировать возможное закрытие агрегатора там отказались.

19 августа на заседании Совета Госдумы депутаты обсудят тему «фейковых новостей в топе «Яндекса».

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