«Коммерсант» сообщил о возможном закрытии «Яндекс.Новостей»

Компания «Яндекс» рассматривает возможность закрытия сервиса «Яндекс.Новости» при введении новых правил контроля за агрегаторами. Об этом сообщает «
«Сейчас в „Яндексе“ рассматривают различные варианты судьбы сервиса („Яндекс.Новости“ — прим. ред.) в случае введения нового регулирования, в том числе полное его закрытие», — передает издание слова источника. Его высказывание связано с заявлением депутата Госдумы Андрея Исаева о том, что поисковые системы «специально нагнетают социально-политическую ситуацию, оставляя в новостных топах заголовки с фейковой информацией».
В свою очередь депутат Госдумы Адальби Шхагошев предложил гендиректору «Яндекса» Елене Буниной пересмотреть алгоритм подбора новостей в агрегаторе. В пресс-службе компании уточнили, что считают нынешнее законодательство достаточным для регулирования работы сервиса. Комментировать возможное закрытие агрегатора там отказались.
19 августа на заседании Совета Госдумы депутаты обсудят тему «фейковых новостей в топе «Яндекса».