Борис Дубровский не стал судиться с ФАС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский больше не участвует в судах с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) как истец. Как следует из базы данных Арбитражного суда Москвы, бывший глава региона теперь указан как третье лицо. Единственным истцом стало АО «Южуралмост».

«Третьи лица: Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, Дубровский Б. А.», — говорится в постановлении суда от 19 августа. Ближайшее заседание состоится 25 августа.

Ранее в ФАС «URA.RU» сообщили о решении привлечь в качестве третьего лица врио губернатора Алексея Текслера. В пресс-службе Текслера от комментариев воздержались до получения решения суда. Резолютивная часть этого постановления еще опубликована. В Челябинском УФАС объяснили вызов Текслера в суд обычной для таких дел практикой.

Вердикт ФАС, обвинившей «Южуралмост», Дубровского и миндортранс региона в сговоре, стал причиной смены власти в Челябинской области. Материалы антимонопольщики передали в следственный департамент МВД и Генпрокуратуру РФ.

Дубровский и «Южуралмост» подали иски к ФАС, два дела объединили в одно производство. «Юристы посоветовали Дубровскому, чтобы истцом был только „Южуралмост“, — сообщили „URA.RU“ собственные источники. — Если компания выиграет суд, тогда и претензии к экс-губернатору могут быть сняты».

Раньше дело экс-губернатора Бориса Дубровского выглядело так СКРИН: Арбитражный суд Москвы