Из-за нападения на екатеринбургского активиста Беззуба возбуждено уголовное дело

Полиция Екатеринбурга возбудила уголовное дело по факту нападения на координатора проекта «РосЯма — Екатеринбург» Алексея Беззуба. Делом занимается следственная часть УМВД по Екатеринбургу.
«Возбуждено дело по статье „грабеж с применением насилия“. Ранее было возбуждено дело по статье „умышленное причинение легкого вреда здоровью“», — сообщил «URA.RU» Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.
24 июля на аллее напротив дома на улице Готвальда, 3 на Беззуба напали двое молодых людей. Они избили его и украли рюкзак. Нападение зафиксировала камера видеонаблюдения. Беззуб считает, что ограбление было инсценировкой и в нападении может быть заинтересован депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников.
Шеф-редактор «URA.RU» Иван Некрасов и руководитель екатеринбургского отдела агентства Алексей Вахрушев обратились к исполняющему обязанности начальника свердловского ГУ МВД Владимиру Миронову с требованием расследовать дело Беззуба, так как в Екатеринбурге участились нападения на общественников.