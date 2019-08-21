СК начал проверку после гибели рабочего в шахте на Урале

Следователи начали проверку по факту смерти шахтера на производстве в Североуральске Свердловской области. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Свердловской области.
«По предварительным данным, обрушение было вызвано горным ударом (микроземлетрясением — прим. ред.). По данному факту следственным отделом по Североуральску СКР по Свердловской области организована доследственная проверка», — говорится на сайте регионального ведомства.
В ходе следственных действий будет установлена точная причина смерти работника. Правоохранители также выяснят, какие работы проводились на шахте и были ли соблюдены правила безопасности. Также опрашиваются сотрудники предприятия.
Обрушение горной породы произошло вечером 21 августа. Под завалами на глубине более тысячи метров оказался один из рабочих. Первое время он поддерживал связь со спасателями, но когда сотрудники регионального МЧС прошли к месту происшествия, мужчина не подавал признаков жизни.
Шахта «Ново-Кальинская» входит в структуру ОАО «Севуралбокситруда». Она добывают бокситовую руду.
В июне исследователи фиксировали рост сейсмической активности в регионе. Тогда в 70 километрах от Североуральска, в районе поселка Черноярка, произошло землетрясение магнитудой 3,6 балла.