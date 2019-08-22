Бюджетникам депрессивного района ХМАО не платят зарплату

«Выбивать» деньги приходится с помощью жалоб губернатору Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Жители Березово (ХМАО) пожаловались губернатору Югры Наталье Комаровой на то, что на предприятии МУП «ЖКХ» вовремя не платят зарплату. Об этом «URA.RU» на условиях анонимности рассказала одна из жительниц поселка.

«Обращаться в прокуратуру или трудовую инспекцию напрямую жители Березово боятся. Все, кто пытался — уволены. Поэтому люди вынуждены оставаться на предприятии, ведь найти другую работу в поселке невозможно», — продолжает источник.

По ее словам, проблемы с выплатой зарплат, отпускных и больничных длятся уже минимум два года. На предприятии людям объясняют, что во всем виноват банк, который задерживает платежи. По информации из прокуратуры округа, там о ситуации знают и уже неоднократно применяли к предприятию меры воздействия. Так, совсем недавно надзорное ведомство уже заставляло через суд выплатить зарплату людям за май, тогда сумма долга превысила полмиллиона рублей. Сейчас проводится проведена проверка и по новой жалобе.

Получить комментарий в МУП «ЖКХ» журналисту агентства не удалось. Заместитель директора лишь сказал, что готовят ответ в прокуратуру. В администрации городское поселение Березово вовсе не ответили на звонки.