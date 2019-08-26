Ученые назвали еду, провоцирующую рак

Фастфуд вреден для желудка
Жаренная на растительном масле еда способствует росту раковых опухолей. К такому выводу пришли ученые Массачусетского университета, пишет издание Mediсalxpress.
Специалисты провели на мышах серию экспериментов. Грызунам давали продукты, жаренные на рапсовом масле, которое обычно используют в ресторах фастфуда. Выяснилось, что такая пища провоцирует распространение в кровеносной системе токсичных элементов, а это способствует росту раковых клеток. «В контрольной группе мышей опухоли вырастали в размерах вдвое», — цитирует заключение ученых «
Исследователи посоветовали людям, имеющим воспаления в желудочно-кишечном тракте, исключить из рациона жареную пищу, уточняет VSE42.