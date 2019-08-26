Ученые назвали еду, провоцирующую рак

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Street Food на улице Малышева. Екатеринбург, гамбургер, бургер, фастфуд
Фастфуд вреден для желудкаФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жаренная на растительном масле еда способствует росту раковых опухолей. К такому выводу пришли ученые Массачусетского университета, пишет издание Mediсalxpress.

Специалисты провели на мышах серию экспериментов. Грызунам давали продукты, жаренные на рапсовом масле, которое обычно используют в ресторах фастфуда. Выяснилось, что такая пища провоцирует распространение в кровеносной системе токсичных элементов, а это способствует росту раковых клеток. «В контрольной группе мышей опухоли вырастали в размерах вдвое», — цитирует заключение ученых «Царьград».

Исследователи посоветовали людям, имеющим воспаления в желудочно-кишечном тракте, исключить из рациона жареную пищу, уточняет VSE42.

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