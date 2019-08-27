Губернатор Куйвашев собирает руководителей больниц после массового увольнения врачей

Глава региона решил предупредить возможные акции протеста медиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Массовое увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 августа проведет совещание с главными врачами ряда больниц области. Об этом сообщил «URA.RU» источник в администрации губернатора.

«На встречу приглашены не все главврачи. Состав приглашенных, можно сказать, точечный. Список пока не анонсируется, но это больницы, где теоретически тоже могут произойти акции протеста, подобные той, что была в Нижнем Тагиле», — уточнил инсайдер.

Ранее «URA.RU» сообщало, что из трех больниц Нижнего Тагила решили уволиться все хирурги,.Свое решение они моитвировали низкой зарплатой и отсутствием юридической защищенности. Когда скандал дошел до Кремля, глава Свердловской области срочно отозвал из отпуска регионального министра здравоохранения Андрея Цветкова. Министр в сопровождении членов ОНФ и секретаря свердловского отделения «Единой России» Виктора Шептия поехал на переговоры с тагильскими медиками. По итогам переговоров два хирурга из шести ГКБ № 1 Нижнего Тагила увольняться передумали.

После этого в сопровождении главврача первой больницы Олега Николаева Цветков поехал в Демидовскую больницу. Там министр поднял вопрос о том, как больница была доведена до кризисного состояния. Еще в июле из нее уволились многие врачи, их ставки закрывают фельдшерами. Нет приема пациентов по хирургическим показателям, всех перенаправляют в первую и четвертую горбольницы, где еще сохранились хирургические стационары.

Сегодня стало известно, что вслед за тагильскими врачами написали заявление об увольнении все врачи отделения травматологии ЦГБ Пятигорска.