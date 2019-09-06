Глава Чечни Рамзан Кадыров провел тренировку в спортзале под руководством депутата Госдумы от «Единой России» Адама Делимханова. Об этом чеченский лидер рассказал на своей странице во «ВКонтакте».
«Я рассказываю вам про свои тренировки в надежде на то, что последуете примеру, сделаете занятия физической культурой и спортом нормой жизни. Тренировка бывает более результативной, когда рядом опытные тренеры, готовые показать и подсказать! Сегодня моими тренерами были дорогие БРАТЬЯ — депутат Государственной Думы Адам Делимханов и командир СОБР „Терек“ УФСВНГ РФ по ЧР Абузейд Висмурадов», — написал Кадыров, приложив к своему посту видео из спортзала.
Ранее Кадыров рассказывал, что занимается спортом с самого детства, строго соблюдая тренировочный график. «Это часть моей жизни», — отмечал глава Чечни,