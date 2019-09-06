05 сентября 2019

Кадыров рассказал, как тренировался в спортзале под руководством депутата Госдумы. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совместное заседание высшего и генерального совета Единой России, ВДНХ. Москва, кадыров рамзан
Депутат Госдумы Адам Делимханов стал тренером Рамзана КадыроваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров провел тренировку в спортзале под руководством депутата Госдумы от «Единой России» Адама Делимханова. Об этом чеченский лидер рассказал на своей странице во «ВКонтакте».

«Я рассказываю вам про свои тренировки в надежде на то, что последуете примеру, сделаете занятия физической культурой и спортом нормой жизни. Тренировка бывает более результативной, когда рядом опытные тренеры, готовые показать и подсказать! Сегодня моими тренерами были дорогие БРАТЬЯ — депутат Государственной Думы Адам Делимханов и командир СОБР „Терек“ УФСВНГ РФ по ЧР Абузейд Висмурадов», — написал Кадыров, приложив к своему посту видео из спортзала.

Ранее Кадыров рассказывал, что занимается спортом с самого детства, строго соблюдая тренировочный график. «Это часть моей жизни», — отмечал глава Чечни, выложив видео, снятое во время одной из его тренировок. «Дистанция — 25 км, соженных калорий — 6041», — рассказал глава республики о результатах тренировки, отметив, что они «стоят того, чтобы каждый день посещать тренажёрный зал». Кадыров призвал своих подписчиков «беречь здоровье», чтобы потом не пришлось «лечить болезни».

Расскажите о новости друзьям
Общество Спорт
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...