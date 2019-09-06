Умер бывший президент Зимбабве

Скончался бывший лидер Зимбабве Роберт Мугабе Фото: kremlin.ru

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе скончался в возрасте 95 лет. С апреля этого года он проходил лечение в больнице Сингапура, где и скончался в окружении своих близких, пишут зарубежные издания.

«Мугабе был иконой освободительного движения, панафриканистом, который посвятил свою жизнь эмансипации и раскрепощению своего народа», — приводит слова главы государства Эммерсон Мнангагва портал ZimLive. Мнангагва отметил, что народ Зимбабве никогда не забудет вклад Мугабе в развитие континента.

Мугабе был президентом Зимбабве с 1987 года и возглавлял страну 30 лет, передает агентство Nation News. В ноябре 2017-го года случился военный переворот, в результате которого Мугабе был отстранен от власти и помещен под домашний арест.