В МИД России раскрыли, куда попадает оружие, поставляемое Украине

Россия зафиксировала случаи попадания западного оружия, поставляемого Украине, к преступным группировкам на территории Африки. Об этом заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко на брифинге для африканских делегаций в рамках XIII Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности.
«Фиксируются факты попадания оружия, поставляемого западными странами Украине, в руки преступных, террористических группировок в различных регионах мира, в том числе в африканских государствах», — подчеркнула Довгаленко, уточнив, что Киевом совершаются "целенаправленные действия по подрыву мира и безопасности на континенте". По словам дипломата, Киев взаимодействует с террористическими организациями, действующими в странах Сахеля, в том числе занимается координацией и обучением боевиков. Ее слова передает ТАСС.
Довгаленко отметила, что Россия рассматривает борьбу с терроризмом и экстремизмом как одно из ключевых направлений сотрудничества с государствами Африки. По ее словам, Москва последовательно поддерживает усилия африканских стран по обеспечению региональной стабильности и противодействию внешним попыткам дестабилизации.
Ранее по итогам консультаций министров иностранных дел России и стран Альянса государств Сахеля (АГС) — Мали, Нигера и Буркина-Фасо — было сделано совместное заявление с осуждением «преступного сговора» Киева с террористическими группировками в регионе. Глава МИД РФ Сергей Лавров также обвинял украинские власти в поддержке радикальных сил в Сахеле. Министр иностранных дел Мали Абдулайе Диоп заявлял, что республика рассматривает Украину как террористическое государство.
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