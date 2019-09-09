Самый опасный вид рака стал поражать молодежь

Болезнь начала чаще встречаться у людей в возрасте от 20 до 50 лет Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Рак толстой кишки, признанный самым опасным, стал все чаще поражать молодежь. Об этом в своем исследовании сообщают американские онкологи.

«Заболеваемость раком толстой кишки увеличилась исключительно среди молодых людей в девяти странах с высоким уровнем дохода», — говорится в отчете. Отмечается, что этот вид рака начал чаще встречаться у людей в возрасте от 20 до 50 лет.