Самый опасный вид рака стал поражать молодежь

Рак толстой кишки, признанный самым опасным, стал все чаще поражать молодежь. Об этом в своем исследовании сообщают американские онкологи.
«Заболеваемость раком толстой кишки увеличилась исключительно среди молодых людей в девяти странах с высоким уровнем дохода», — говорится в отчете. Отмечается, что этот вид рака начал чаще встречаться у людей в возрасте от 20 до 50 лет.
Причиной того, что болезнь «помолодела», могут быть антибиотики или злоупотребление фастфудом, передает «Царьград». На первом месте по уровню заболеваемости среди молодежи стоит Южная Корея, где ежегодно такой диагноз получают в среднем 12,9 человек из каждых 100 тысяч жителей. На втором месте расположилась Германия. По словам экспертов, в течение последних 10 лет число случаев заболевания раком толстой кишки у людей в возрасте до 50 лет увеличилось почти в 20 странах. Среди них — Австрия, Великобритания, Канада, США и Швеция.