Стал известен список гостей на свадьбе Собчак и Богомолова

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов пригласили на свадьбу, намеченную на 13 сентября, около 300 гостей. Среди них, по информации знакомых с ходом подготовки к церемонии друзей Собчак, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и глава «Ростеха» Сергей Чемезов.
Помимо них, на свадьбу приглашены режиссер Федор Бондарчук и его супруга Паулина Андреева, актриса Рената Литвинова и певица Земфира, бывшая жена фронтмена «Ленинграда» Сергея Шнурова Матильда и дизайнер Ульяна Сергиенко. Предполагается, что вести торжественный вечер будет актер Игорь Верник, передает «Комсомольская правда».
Общая стоимость мероприятия оценивается в 16 миллионов рублей, оно будет проходить в одном из модных заведение столицы.
Ранее в СМИ появилась информация о возможной беременности Собчак, которая уже воспитывает сына Платона. Поводом для обсуждений стало последнее видео на ее youtube-канале, в котором поклонники телеведущей обратили внимание на округлившийся живот, напоминает «Национальная служба новостей». Сама Собчак позже опровергла эти слухи.