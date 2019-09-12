Экс-ведущий «Музобоза» и замминистра культуры возглавит парк возле Кремля

Московский парк «Зарядье» возглавит Иван Демидов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Экс-ведущий программы «Музыкальный обоз» («Музобоз») и бывший заместитель министра культуры России Иван Демидов возглавит московский парк «Зарядье». Об этом журналистам рассказали источники в администрации города.

О грядущих кадровых перестановках в руководстве главных столичных парков — «Зарядья» и Парка Горького — РБК рассказали близкие к мэрии и департаменту культуры в частности собеседники. «Директором „Зарядья“ станет Иван Демидов, в прошлом популярный телеведущий, ушедший затем в политику и на госслужбу», — пишет издание. Действующий директор «Зарядья» Павел Трехлеб уйдет руководить Парком Горького. На этом месте он сменит главу «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева. Информацию о назначении Демидова также подтвердили ТАСС.

Парк «Зарядье», открытый в 2017 году, является самым крупным парком, появившемся в центре Москвы за последние 70 лет. С момента открытия его посетили порядка 23 млн человек. На территории расположены концертный и выставочный залы, научно-познавательный центр, медиацентр, подземный археологический музей и т. д.