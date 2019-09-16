Кражи виртуальных предметов в компьютерных играх будут считать преступлением

За кражу аксессуаров в компьютерных играх нужно ввести уголовную ответственность. С таким предложением на заседании комиссии, посвященной уголовной ответственности за преступления в сфере цифровых активов, выступил представитель Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев.
«По мнению <…> Александра Журавлева, купленные предметы в онлайн-играх необходимо на законодательном уровне приравнять к понятию „виртуальный актив“. Тем самым будет возможно привлечь к уголовной и гражданской ответственности лиц, совершивших такие правонарушения», — пишет «Российская газета».
Эксперты предложили депутатам Госдумы разделить в законопроекте «О цифровых финансовых активах», который рассматривается в нижней палате парламента, понятия цифровых и виртуальных активов. Под первыми предлагается понимать, к примеру, криптовалюту, под вторыми — танки и мечи в онлайн-играх.