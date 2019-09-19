Лидер голосования «Политик года» от «URA.RU» потерял две позиции

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев, который лидировал в первые дни голосования за «Политика года» на «URA.RU», переместился на третью строчку. На данный момент его поддерживают 13% участников опроса — 2.5 тысячи читателей. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский опережает депутата более чем в два раза и имеет 29% голосов, на первом месте в опросе вице-губернатор Сергей Бидонько — 6,1 тысячи голосов, его поддержали 32% участников опроса.
Юрист Алексей Вихарев, представитель группы авторитетных бизнесменов, в сентябре прошлого года впервые избрался в городскую думу и возглавил думскую комиссию по самоуправлению. Он стал одним из самых активных депутатов: предлагал переписать устаревший регламент гордумы, заставить коллег отчитываться о бюджетных расходах каждый месяц, а после протестов в сквере у театра Драмы Вихарев включился в работу по подготовке опроса о будущем месте строительства храма Святой Екатерины.
Помимо Вихарева на премию «Политик года-2019» от «URA.RU» претендуют десять человек, оказавшихся в центре главных общественно-политических событий этого года. Читатели «URA.RU» могут проголосовать за них до 26 сентября. Тройка кандидатов, набравших наибольшее число голосов, выйдет в финал премии. После этого экспертный совет, сформированный редакцией «URA.RU», назовет нового обладателя премии.