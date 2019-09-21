Около часа ночи в баре Alibi в Екатеринбурге загорелся потолок. Об этом сообщила пользователь Instagram Ольга.
«Мы все живы, все в порядке, все выбрались. Потанцевать только не дали», — рассказала девушка. Она также подчеркнула, что из-за возникшего дыма в помещении бара было нечем дышать. У выхода образовалась очередь, потому что посетители Alibi начали забирать одежду.
Как пишет E1.RU, пожар потушили сотрудники бара без помощи спасательных служб. Десять минут после этого посетителям заведения ничего не объясняли. Однако, когда на танцполе запахло жженной проводкой, штукатурка стала сыпаться на головы отдыхающих и распространился сильный дым, люди самостоятельно начали эвакуацию.
В баре на звонок корреспондента не ответили. В пресс-службе Главного управления МЧС по Свердловской области заявили, что сообщений о пожаре к ним не поступало.