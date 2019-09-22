На Урале крематорий перепутал трупы и выдал вдове тело чужого мужчины

Родным пришлось разбираться с путаницей самостоятельно Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во время похорон в крематории Челябинска перепутали тела умерших мужчин. Об этом журналистам заявила супруга одного из покойников.

«Тело мужа из морга забирали при мне. Но машина c телом поехала отдельно. Им надо было еще в один морг заехать», — рассказала 74.RU Светлана Галимова. Вдова добавила, что обнаружить путаницу ей удалось еще до момента кремации. Так, по ее словам, в зале прощаний в одежде мужа она увидела совершенно незнакомого пожилого мужчину. «Деду на вид лет 70, у него волосы седые, лицо здоровое, а мой муж болел и весь усох», — уточнила Галимова.

Однако в похоронной организации признавать ошибку не торопились. Чтобы доказать свою правоту, родным пришлось собственноручно изучать тело.

Чтобы прояснить ситуацию, за комментарием по телефону крематория, указанному на сайте специализированного предприятия ритуальных услуг «Память», в ведении которого находится учреждение, обратился и журналист «URA.RU». На звонок ответила дежурный администратор. Женщина заявила, что впервые слышит об инциденте.

Ранее тела двух умерших перепутали в подмосковном Королеве. В похоронном бюро родственникам выдали тело чужой бабушки и отказались его менять.