Челябинцы избавляются от садовых участков с домами. Фото

В Челябинске упали цены на дачи, пострадавшие от подтоплений
© Служба новостей «URA.RU»
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Дачи, пострадавшие от подтоплений, продают по 50 000 рублей за сотку
Дачи, пострадавшие от подтоплений, продают по 50 000 рублей за сотку Фото:

В Челябинске цены на садовые участки, которые были затоплены во время паводка в 2024 году, снизились на 15%. На данный момент стоимость таких дач, на которых теперь растут камыши, снизилась до 50 000 рублей за сотку. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«В Челябинске садовые участки и дачи, которые в 2024 году были затоплены, не продаются. Там уже вырос камыш. Цены на такие дачи снижены на 10-15%. Их можно купить по 50 000 рублей за сотку», — сообщила Шатрукова.

Челябинские дачники опасаются восстанавливать свои дачи после паводка 2024 года, они боятся повторения. Многие такие участки выставлены на продажу. Тем более, что весной 2025 года паводок также затопил участки в садах в Сосновском районе под Челябинском. В СНТ «Железнодорожник» утром 19 апреля вода стояла «по колено». Половодье пришло в Челябинск раньше, чем ожидалось. 

Участки в СНТ «Железнодорожник», пострадавшие после паводка, снизились в цене на 15%
Участки в СНТ «Железнодорожник», пострадавшие после паводка, снизились в цене на 15%
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В Челябинске цены на садовые участки, которые были затоплены во время паводка в 2024 году, снизились на 15%. На данный момент стоимость таких дач, на которых теперь растут камыши, снизилась до 50 000 рублей за сотку. Об этом URA.RU сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «В Челябинске садовые участки и дачи, которые в 2024 году были затоплены, не продаются. Там уже вырос камыш. Цены на такие дачи снижены на 10-15%. Их можно купить по 50 000 рублей за сотку», — сообщила Шатрукова. Челябинские дачники опасаются восстанавливать свои дачи после паводка 2024 года, они боятся повторения. Многие такие участки выставлены на продажу. Тем более, что весной 2025 года паводок также затопил участки в садах в Сосновском районе под Челябинском. В СНТ «Железнодорожник» утром 19 апреля вода стояла «по колено». Половодье пришло в Челябинск раньше, чем ожидалось. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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