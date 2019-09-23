Из соцсетей исчезли десятки постов, оскорбляющих государственные символы РФ

Роскомнадзор добился удаления материалов, оскорбляющих власть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За 2019 год Роскомнадзор вынудил заблокировать в соцсетях 58 постов, которые оскорбляли символы государственной власти. Данная информация содержится в докладе главы ведомства Александра Жарова к форуму Союза журналистов России — «Вся Россия».

«Запрещенная информация удалена в 58 случаев площадками „ВКонтакте“ Twitter, Instagram, Facebook, YouTube и другими. Заблокированы четыре страницы интернет-сайтов с такой информацией», — приводит информацию из доклада ТАСС. Всего в Роскомнадзор было направлено 36 требований Генпрокуратуры в отношении 62 материалов, размещенных в социальных сетях, на форумах и видеохостингах. При этом в СМИ подобные нарушения не встречались.

Закон «об оскорблении власти», который действует с марта, работает в отношении государственных символов РФ. К ним можно отнести основной закон России, флаг, герб и гимн, а также президента, правительство и Федеральное собрание. В марте в силу вступил закон, который предусматривает удаление в интернете материалов, оскорбляющих общественную нравственность, государственные символы и органы власти России. За публикацию материалов оскорбительного характера в России предусмотрен штраф от 30 до 100 тысяч рублей.