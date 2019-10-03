Утвержден список ответственных за стройку к Универсиаде в Екатеринбурге

Руководителем рабочей группы стал Сергей Швиндт Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Летняя Универсиада-2023 в Екатеринбурге

В Екатеринбурге создали рабочую группу по строительству объектов и инфраструктуры для летней Универсиады 2023 года. Распоряжение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о создании рабочей группы было опубликовано на портале правовой информации — за подписью исполняющего обязанности главы региона Алексея Орлова.

В список ответственных попали 20 человек, в том числе министр строительства области Михаил Волков и министр спорта Леонид Рапопорт, а также гендиректоры двух строительных компаний АО «Специализированный застройщик „ЛСР.Недвижимость — Урал“» и АО «Синара-девелопмент» — Владимир Крицкий и Тимур Уфимцев. Руководителем группы назначен замгубернатора Сергей Швиндт. В списке оказался и Николай Сметанин, который до сих пор возглавлял комитет по строительству в мэрии и на прошлой неделе написал заявление об отставке.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге началась стройка первого объекта Универсиады, которая пройдет с 8 по 19 августа 2023 года. Соревнования пройдут на 31 спортивном объекте.