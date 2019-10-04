Уральцу, до смерти избившему мать троих детей, предъявили обвинение

Следствие настаивает, что обвиняемый должен быть помещен под стражу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителю Челябинской области, до смерти забившему свою супругу и мать троих детей в Златоусте, предъявлено обвинение. Об этом сообщили «URA.RU» в следственном управлении СКР по Челябинской области. Следователь подал в суд ходатайство об аресте мужчины.

«Предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей. Следствие ходатайствует о взятии его под стражу», — сообщил агентству старший помощник руководителя СУ СКР по региону Владимир Шишков.

Светлану Сергееву обнаружили в квартире без признаков жизни 29 сентября со следами побоев, нанесенных мужем. Ее супруга задержали после случившегося, однако вскоре отпустили, поскольку вскрытие показало, что 26-летняя женщина умерла от сердечного приступа. Однако впоследствии в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

У погибшей осталось трое детей, в том числе грудной младенец от супруга-тирана. Сейчас они находятся у ее родителей. По имеющейся информации, муж поднимал на нее руку регулярно.