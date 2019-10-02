01 октября 2019
30 сентября 2019

Задержан уралец, до смерти избивший жену на глазах у детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Сергею Чебыкину. Курган, наручники, конвой, руки
Сейчас решается вопрос о мере пресеченияФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Златоуста (Челябинская область) задержан по подозрению в причастности к смерти жены. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, передает следственное управление СК РФ по Челябинской области. Женщина была многодетной матерью. По одной из версий, дети видели, как отец избивает мать.

В сообщении ведомства отмечено, что инцидент произошел утром 29 сентября. «В квартире одного из домов города Златоуста подозреваемый в ходе бытового конфликта нанес несколько ударов своей жене. Впоследствии женщина скончалась», — отмечают в следственном управлении.

Подозреваемый задержан. Решается вопрос о мере пресечения. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Многодетную мать Светлану Сергееву нашли мертвой в собственной квартире. На ее теле были следы побоев. Соседи рассказывали, что слышали, как женщина выясняла отношения с мужем. Его задержали после случившегося, однако вскоре отпустили, поскольку вскрытие показало, что Светлана умерла от сердечного приступа. У погибшей осталось трое детей.

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