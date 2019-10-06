Роспотребнадзор дал советы, как уберечься от гриппа

Снизить шансы заболевания гриппом можно, сделав прививку, пользуясь маской или избегая контактов с больными людьми. Такие советы дали в Роспотребнадзоре.
«Сделайте прививку против гриппа до начала эпидемического сезона, регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта, пользуйтесь маской в местах скопления людей», — говорится в сообщении ведомства. Специалисты рекомендуют реже бывать в местах скопления людей, а во время пребывания там носить маску. После улицы рекомендуется промыть полость носа. Также стоит чаще проветривать помещение, делать влажную уборку и увлажнять воздух.
Недавно эксперты рассказали, как различить симптомы гриппа и респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), сообщает Nation News. Так, при гриппе характерна высокая температура, которую трудно снизить. При ОРВИ высокая температура может держаться максимум пару дней. У больных гриппом часто бывает сухой кашель, который переходит в кашель с мокротой.