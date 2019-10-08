Юлия Шойгу снялась в фотосессии для журнала Tatler Фото: tatler.ru

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Юлия, ныне возглавляющая Центр экстренной психологической помощи МЧС России, снялась в фотосессии для популярного глянцевого журнала Tatler.

Фотосессия дочери главы Минобороны вышли в сентябрьском номере издания. Помимо этого, Юлия Шойгу также дала небольшое интервью главному редактору Tatler Ксении Соловьевой. В нем она рассказала о своем детстве и студенчестве (училась дочь министра обороны в Московском государственном университете). «Аттестат у меня был средний. По нынешним правилам я бы, наверное, в МГУ не поступила. Но тогда много готовилась к экзаменам по профильным предметам», — пояснила она.

Также Шойгу коснулась и своей нынешней работы в МЧС, отметив, что ей очень нравится то, что она может помогать людям, занимаясь любимым делом. «Это единственное, что я умею делать хорошо. В любой чрезвычайной ситуации сначала присутствует чувство страха, а потом чувство гордости. На собеседованиях я честно спрашиваю: „Вот вы выбираете такую непростую сферу. Не боитесь?“ Меня настораживают люди, которые отвечают: „Не боюсь“. Я занимаюсь этим двадцать лет и боюсь каждый раз», — добавила Юлия Шойгу.

В соцсетях и журналистском сообществе неоднозначно восприняли появление Юлии Шойгу в журнале Tatler. «Глянец, который мы заслужили», — написал на своей странице в Facebook, комментируя появление дочери министра обороны РФ в известном издании. А вот журналисту «Комсомольской правды» Александру Коцу интервью и фотосессия Юлии Шойгу очень понравились. Он полагает, что появление таких героев только украсит издание. Главред Tatler Ксения Соловьева не стала комментировать «URA.RU» появление Юлии Шойгу в журнале, который она возглавляет.