В 2010 году в Магнитогорске вышел первый сборник стихов Екатерины «Белокурая Бестия» Фото: страница Екатерины Конопенко в «ВК»

За магнитогорского тренера по кикбоксингу Екатерину Конопенко, уволенную за участие в эротической фотосессии из детского центра, вступилось Челябинское региональное отделение Союза российских писателей. Об этом сообщила «URA.RU» сама женщина.

В нем говорится, что в творческих кругах она известна как литератор и концептуальный перформер «Катя Ганеши», а снимки «являются неотъемлемой частью известного культурного городского проекта «Эксперимент» 2000 года. «Данный нонконформистский проект занимал определённый промежуток времени, и Катя Ганеши выступала не только как фотомодель, но и как поэт, писатель, концептуальный артист и перформер», — сообщается в письме.

«Когда вышла моя книга, я участвовала в нескольких встречах с читателями в числе современных магнитогорских поэтов. О Союзе Российских писателей и председателе его регионального отделения Владимире Некрасове я только слышала, но тут он сам со мной внезапно связался и предложил помощь. Очень быстро появилось письмо в мою поддержку для суда и для прессы», — рассказала «URA.RU» Конопенко. — Поддержка Союза — это реальное (первое) храброе свидетельство разрыва со старой «писательской машиной-душегубкой» из 37-го. Это письмо свободы полностью перечёркивает рабскую рабочую традицию «доносов, допросов и расстрелов» в Магнитогорске».

Екатерину уволили из детско-юношеского центра «Максимум» за фото 20-летней давности. Она обратилась в суд с иском в суд, также ее пригласили в программу «Мужское / Женское» на «Первом канале».

Фото: скрин документа, предоставленного Екатериной Конопенко

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