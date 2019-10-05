04 октября 2019
03 октября 2019

Уральский тренер, уволенная за откровенные фото, записала видеообращение

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатерина Конопенко обратилась к учителям в их праздникФото: скрин с видеообращения Екатерины Конопенко

Бывший тренер магнитогорского детского центра Екатерина Конопенко, которую уволили за откровенные фотографии, записала видеообращение в День учителя. Педагог раскритиковала современную школу и пожелала ей свободы.

«Сейчас мы видим лишь карательную педагогику, надзиратель наказывает — вот её основные принципы. Школа воняет крепостничеством, пусть там будет свежий воздух, как в горах. Да здравствует свобода», — заявила Конопенко в видеоролике. По словам тренера учителю важно быть свободным и мыслящим.

Ранее Конопенко уволили из детско-юношеского центра «Максимум» за пикантные снимки, сделанные 20 лет назад. В результате женщина обратилась в суд с иском о защите своих прав. Увольнение тренера по кикбоксингу из-за давних фотографий вызвало большой ажиотаж. Конопенко пригласили в программу «Мужское / Женское» на «Первом канале».

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