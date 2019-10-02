Уволенного за голые фото уральского тренера позвали на «Первый канал»

Екатерина Конопенко даст интервью на федеральном канале
Екатерина Конопенко, которую уволили с должности тренера за откровенную фотосессию, появится в эфире программы «Мужское / Женское» на «Первом канале».
«Меня пригласил Александр Гордон на свою передачу», — рассказала Конопенко порталу 74.ru. Женщина уточнила, что ведущие позвали принять участие в съёмках программы и мэрию Магнитогорска, но пока на предложение в администрации города еще не ответили.
Конопенко преподавала кикбоксинг в детско-юношеском центре «Максимум». Однако педагога уволили по требованию прокуратуры. Женщину обвинили в аморальном поведении после того, как в социальных сетях нашли фотографии 20-летней давности. Конопенко обнажилась для фотосессии в рамках художественного проекта.