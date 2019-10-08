Захарова отреагировала на планы США разорвать еще один договор, сдерживающий наращивание оружия

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что официальных заявлений США о выходе из Договора по открытому небу (ДОН) не поступало. При этом она отметила, что это соглашение является важным инструментом обеспечения европейской безопасности.
Комментируя заявление председателя комитета палаты представителей США по международным делам Элиота Энгела о том, что он обеспокоен сообщениями о возможных планах властей выйти из Договора по открытому небу, Захарова заявила, что американские парламентарии периодически допускают подобные высказывания. Она отметила, что официальных заявлений по расторжению договора не было, пишет РИА «Новости».
«Считаем ДОН важным инструментом обеспечения европейской безопасности наряду с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года», — сказано в заявлении Захаровой. По ее словам, Россия выполняет обязательства по этому договору и «проявляет гибкость для его сохранения».
В МИД отметили, что только в этом году началось полномасштабное выполнение договора об открытом небе и удалось договориться о распределение активных квот наблюдательных полетов на 2020 год.
Договор по открытому небу, как напоминает Nation News был подписан в 1992 году, как одна из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Документ позволяет странам-участницам собирать информацию о вооруженных силах друг друга.