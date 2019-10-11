Мэрия Перми спорит в суде с антимонопольной службой из-за недостроя

Департамент градостроительства и архитектуры Перми не будет пересматривать отказ в выдаче разрешения на строительство компанией «Альфа-Инвест» жилого дома по улице Уинской, 2б. В пресс-службе мэрии «URA.RU» объяснили это решение тем, что сейчас соответствующее предписание Пермского УФАС оспаривается в суде.
«3 октября в Арбитражный суд Пермского края подано соответствующее заявление о признании незаконным решения комиссии УФАС и предписания УФАС по Пермскому краю. Судебное заседание назначено на 3 декабря», — рассказали в пресс-службе мэрии Перми. При этом 7 октября суд отклонил дополнительное ходатайство мэрии о приостановке действия предписания УФАС.
Месяцем ранее, 12 сентября, ФАС России дала разъяснение для всех регионов, что предписание антимонопольного органа должно быть исполнено даже в случае начала судебного процесса по его оспариванию. Отказ от его исполнения служит поводом для возбуждения административного дела уже в отношении конкретных должностных лиц. Поэтому сейчас Пермское УФАС планирует привлечь к ответственности главу департамента Марию Норову.
Застройщик «Альфа-Инвест» планировал реконструировать недострой на улице Уинской, 2б и возвести на его месте 15-этажный жилой дом. Мэрия отказалась выдавать разрешение из-за превышения предельной высоты здания на этом участке. После этого застройщик пожаловался в Пермское УФАС, которое обязало мэрию пересмотреть свое решение до 3 октября.