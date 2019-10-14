В Челябинске на саммиты ШОС и БРИКС зовут министров обороны

Вице-губернатор региона Егор Ковальчук обратился в федеральные министерства с вопросами по саммитам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинск готовится принять саммиты ШОС и БРИКС

Власти Челябинской области подготовили письма руководителям федеральных ведомств с предложением провести несколько мероприятий в рамках саммитов ШОС и БРИКС. Они планировались в Челябинске, но встречу президентов перенесли в Санкт-Петербург. Информацию «URA.RU» сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Вице-губернатор региона Егор Ковальчук, отвечающий за подготовку к саммитам, обратился в Министерство природных ресурсов России с предложением провести в Челябинске встречу министров экологии стран БРИКС. В Министерство обороны РФ было направлено предложение по проведению аналогичных встреч с руководителями минобороны стран ШОС.

«Список мероприятий, в том числе спортивных, уже совершенно точно состоится в Челябинске, — сообщили „URA.RU“ в пресс-службе — естественно, сейчас идут переговоры по тем мероприятиям, которые может принять Челябинск дополнительно». В Минприроды Ковальчуку уже сообщили, что в августе этого года принято решение о том, что встречи министров пройдут в Санкт-Петербурге. В правительстве области ждут ответа из Минобороны РФ.

О том, что часть мероприятий, в том числе с участием глав государств, будет перенесена в Санкт-Петербург, стало известно во время визита президента России Владимира Путина в Магнитогорск.