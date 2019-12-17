На Урале лже-газовики спровоцировали два ЧП за один день

После лжегазовиков в квартирах происходят пожары Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге произошли сразу два ЧП, которые вызвали самозванцы, представляющиеся работниками «Екатеринбурггаза». Операитвное вмешательство специалистов предотвратило многочисленные жертвы.

«В квартиру на Блюхера, 70 пришли двое мужчин, представившиеся подрядчиками „Екатеринбурггаза“. Сообщили пенсионерке, что ей надо срочно менять газовый кран, который стоит 2000 рублей. Во время работ начался пожар: полностью выгорел натяжной потолок, обгорели обои и оконная рама», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе «Екатеринбурггаза».

Через несколько часов ЧП произошло на улице Мира, 3. В квартиру опять постучали молодые люди, назвавшиеся работниками «Екатеринбурггаза».

«Сказали, что проводят плановую проверку и попросили показать плиту. Осмотрели и рекомендовали прямо сейчас заменить газовый кран. Я согласилась. Во время их работы и после сильно пахло газом, проветривания не помогали. В оставленных документах значится какая-то первоуральская фирма ООО „МЛП“. Взяли с меня 1072 рубля», — рассказывала пострадавшая. После ухода газовщиков женщина позвонила в аварийную службу. Прибывшая на место аварийно-спасательная бригада обнаружила утечку газа в резьбовом соединении переходника — замена была проведена с грубыми нарушениями. В 2019 году аварийно-спасательным бригадам «Екатеринбурггаза» более 250 раз пришлось выезжать на устранение утечек газа после вмешательства в системы газоснабжения домов сторонних организаций.