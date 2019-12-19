Сергей Шнуров был удивлен тому, что рабочие на заводе не пьют алкоголь Фото: Илья Московец © URA.RU

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров побывал на заводе «Атоммаш» в городе Волгодонск Ростовской области и написал об этом стихотворение. Свое творение он опубликовал на странице в Instagram.

«Чтобы трезвого увидеть сварщика, в Волгодонск я метанулся пулей. Он предстал передо мною в маске, я подумал, чтобы запах алкоголя не сочился. Оказалось сказки», — говорится в стихе. В строчках также говорится о том, что сварщики получают 40 тысяч рублей.

Сам Шнуров после экскурсии признался, что его представление о профессии сильно изменилось, сообщает портал «Дни.ру». Музыкант даже пошутил, что если ему понравится профессия сварщика, то он переедет в Волгодонск и будет «мешать по ночам».