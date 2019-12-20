На Урале долг женщины, взявшей микрокредит, вырос в 25 раз

Суд избавил должницу от преследования коллекторов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Долг екатеринбурженки, взявшей в микрокредит в ростовщической конторе «До зарплаты» 15 тысяч рублей вырос почти до 400 тысяч. Суд освободил женщину от выплаты огромных процентов, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда.

«В период с 09.10.2015 по 20.03.2016 гг. заемщик выплатила по займу 38 715 рублей 81 копейку. Суд посчитал, что Алла В. полностью погасила взятые на себя обязательства», — сообщили в пресс-службе суда.

Алла В. Взяла кредит еще 2015 году. Через 15 дней она должна была вернуть 19800, но не сумела. После этого начали расти проценты. Кредиторы, которые уже переименовались в ООО «Микрофинансовая организация» Турбо Деньги в дом», продали долг женщины коллекторам, а те заключили договор цессии с физическим лицом — некоей Надеждой П. Эта Надежда подала на заемщицу иск в Чкаловский суд Екатеринбурга. Они потребовали с должницы суммы основного долга 14 840 руб. 43 коп., проценты за пользование займом за 4 года (период с 23.09.2015 по 15.05.2019) в размере 356 526 руб.71 коп., штрафную неустойку за нарушение сроков возврата суммы основного долга в размере 10 697 руб. 07 коп., проценты за пользование займом в размере 20% годовых от суммы займа, а также штрафную неустойку в размере 20% годовых. Суд отказал в удовлетворении иска. Областной суд отказал апелляции и утвердил решение районного суда.