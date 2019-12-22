Ямальских нефтянников порадовали необычными касками
Сотрудникам компании «Газпром добыча Уренгой» выдали фирменные каски в виде ковбойской шляпы. Об этом стало известно благодаря видеозаписи, на которой местные жители изучают новинку.
На записи видно, как на лицевой части шляпы-каски красуется лейбл «Газпрома», справа приклеен логотип ямальского предприятия «Газпром добыча Уренгой». На задней части изделия указано имя владельца «шляпы». «По всему Новому Уренгою и по всей стране разлетится (каска — прим. ред.), — комментирует изделие один из авторов ролика. Еще один мужчина за кадром назвал каску «шедевром».
Подобные каски производят в США. Корреспонденту «URA.RU» не удалось дозвониться до пресс-службы «Газпрома» и «Газпром добычи Уренгоя».