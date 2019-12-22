Ямальские нефтяники и газовики получили каски в форме ковбойских шляп. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ямальских нефтянников порадовали необычными каскамиФото: pixabay.com

Сотрудникам компании «Газпром добыча Уренгой» выдали фирменные каски в виде ковбойской шляпы. Об этом стало известно благодаря видеозаписи, на которой местные жители изучают новинку.

На записи видно, как на лицевой части шляпы-каски красуется лейбл «Газпрома», справа приклеен логотип ямальского предприятия «Газпром добыча Уренгой». На задней части изделия указано имя владельца «шляпы». «По всему Новому Уренгою и по всей стране разлетится (каска — прим. ред.), — комментирует изделие один из авторов ролика. Еще один мужчина за кадром назвал каску «шедевром».

Подобные каски производят в США. Корреспонденту «URA.RU» не удалось дозвониться до пресс-службы «Газпрома» и «Газпром добычи Уренгоя».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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