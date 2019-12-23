Летучая хочет отсудить у НТВ 50 миллионов рублей

Елена Летучая уверена, что не стоит искажать факты ради получения выгоды Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущая Елена Летучая и ее супруг объявили о намерении подать в суд на телекомпанию НТВ. Такое решение было принято из-за того, что, по словам Летучей, в программе «Звезды сошлись» о ней и ее семье рассказали ложную информацию, чем нанесли ущерб ее репутации.

«Мне, как журналисту, который долгое время работает с целью выявления правды во всех областях, стыдно за журналистов, которые забыли, в чем суть их профессии», — заявила Елена Летучая в видеообращении, опубликованном в Instagram. При этом телеведущая отметила, что, согласно профессиональной этике журналиста, нельзя искажать факты ради получения выгоды.

По словам Летучей, журналисты НТВ сознательно подготовили материал шоу «Звезды сошлись», опираясь исключительно на слухи и домыслы, чтобы создать негативное мнение о семье телеведущей. В результате Летучая и ее супруг подготовили несколько исковых заявлений на телекомпанию НТВ на сумму 50 млн рублей.

О том, какой именно выпуск программы оказался ложным, Летучая не уточнила. Однако недавно шоу «Звезды сошлись» посетила бывшая возлюбленная мужа Елены Летучей, которая, по данным НТВ, сама выплачивает долги бывшего партнера.