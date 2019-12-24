Самых опасных хакеров мира уличили в связи с вором в законе из России

За информацию о российских хакерах назначена награда в пять млн долларов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские хакеры, входящие в группировку Evil Corp, считающейся самой опасной в мире, могут быть связаны с криминальными авторитетами. По данным СМИ, хакеров подозревают в связи с криминальным авторитетом Вячеславом Иваньковым (Япончик).

Лидером Evil Corp считается Максим Якубец. Как выяснили СМИ, его жена Алена Бендерская владеет двумя компаниями совместно с Отари Садовым, предполагаемым сыном криминального авторитета Леонида Садова (Лени Ассирийского), который является правой рукой и племянником Иванькова. «Речь идет о магазинах спортивной одежды Plein Sport, которую любили носить Якубец и его друзья из Evil Corp», — пишет Lenta.ru.

По данным издания, хакерская группировка отмывала деньги, в частности через инвестиции с недвижимостью. Источники сообщают, что Якубец сотрудничал с вором в законе, однако подтверждения криминального статуса Леонида Садова пока нет.

Хакерская группировка Evil Corp, по данным Национального криминального агентства Великобритании, считается самой опасной в мире. Ее лидера подозревают в краже денег с банковских счетов с использованием вредоносного программного обеспечения. Ранее Минфин США ввел санкции в отношении 17 физических лиц за связь с хакерской группировкой. За информацию о Якубце американские власти готовы заплатить пять млн долларов.