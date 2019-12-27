В Екатеринбурге заминированы все важные социальные и административные объекты

Саперы проверяют «заминированные» объекты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аноним заминировал сразу все значимые объекты Екатеринбурга. Как сообщил «URA.RU» источник в правоохранительных органах, сообщение поступило в ОМВД по Екатеринбургу. В нем сказано, что заминирована мэрия Екатеринбурга, больницы, школы города, а также торговые центры и суды, включая мировые и областной арбитражный.

«Идет эвакуация из социально значимых объектов. В частности, сейчас эвакуированы 199 человек из школы № 85, ведется проверка мирового суда на улице Щорса, 68. Работают саперы из „Урал-Вымпел“», — сообщи инсайдер.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сказал «URA.RU», что пока воздерживается от комментариев, но пообещал высказаться после проверочных мероприятий.