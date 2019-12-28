Спикер Заксобрания Бабушкина избавляется от очередного советника

Артем Рябов должен покинуть свой пост в начале января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председатель свердловского Заксобрания Людмила Бабушкина приняла решение снять с должности своего советника Артема Рябова, сообщили «URA.RU» несколько источников в Заксобрании. Кадровый вопрос будет решен в начале января, утверждает собеседник агентства.

«Отношения Бабушкиной и Рябова испортились около месяца назад в связи с тем, что советник не исполнил ряд поставленных задач. Компетенции Рябова как советника не соответствовали ее запросам», — заявил в разговоре с «URA.RU» инсайдер.

Сама Бабушкина на звонок «URA.RU» не ответила. Советник спикера свердловского парламента Елена Воронова тоже не взяла трубку. Сам Рябов опровергает свое снятие с поста в январе. «В данный момент я продолжаю исполнять свои обязанности. Со мной заключен срочный контракт до 5 мая 2020 года», — заявил он.

Предполагается, что Рябов останется на госслужбе, но с поста советника перейдет на должность сотрудника среднего звена, где займется информационной работой, уточнил агентству другой собеседник в Заксобрании.

Косвенно предстоящий перевод Рябова подтверждает тот факт, что на сайте Заксбрания объявлен прием документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв Законодательного Собрания Свердловской области для замещения должности главного консультанта информационно-аналитического управления.

История взаимоотношений с советниками у Бабушкиной непростая. Артем Рябов, который пришел на должность советника в 2012 году, довольно скоро был отправлен ею в аналитический отдел. Вернуться на должность советника ему удалось в 2018 году, он был переведен с должности главного консультанта. Другой советник Бабушкиной Евгений Маклаков уехал в Челябинск и сейчас занимает пост первого заместителя руководителя челябинского регионального исполкома (РИК) «Единой России». Яков Фирсов тоже недолго занимал пост советника и довольно быстро пропал из Заксобрания. Нынешний советник Бабушкиной Елена Воронова заняла эту должность в 2017 году.