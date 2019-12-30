Авиаэксперт объяснил, зачем в России переименуют все гражданские самолеты

По словам Алексея Синицкого, названия новых российских моделей самолетов звучат невнятно Фото: depositphotos.com

Известные во всем мире советские самолеты моделей Ту, Ил и Ан уже потеряли актуальность. Поэтому переименование всех гражданских лайнеров, которые производятся в России, необходимо, чтобы сформировать устойчивый бренд российских моделей самолетов. Таким мнением с «URA.RU» поделился авиаэксперт, главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.

Ранее гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявил, что все гражданские самолеты могут переименовать и сделать линейку самолетов с единым названием.

«Классическая советская система знаменитых конструкторских бюро — Туполев, Ильюшин, Антонов, Яковлев — уже прекратила свое существование», — рассказал Синицкий в разговоре с корреспондентом агентства. По его словам, единственным актуальным самолетом сейчас остается только Ил-96.

При этом в России давно производятся новые модели — Sukhoi Superjet 100 и МС-21, отмечает эксперт. Однако Синицкий уточняет, что их названия звучат невнятно и не создают у иностранцев образа российской гражданской авиации. Так, для МС-21 до сих пор используется рабочее название — «магистральный самолет XXI века». «Название Superjet, из которого убирают приставку Sukhoi, тоже ничего не говорит. Нет ни единства, ни содержательности», — считает авиаэксперт.

При этом в Европе уже давно создана единая авиаструктура с общими названиями, как в компании AirBus. По мнению Синицкого, для России унификация тоже будет полезна, так как после этого можно будет унифицировать весь модельный ряд авиалайнеров.