В Донбассе не отпускают домой вернувшихся из украинского плена ополченцев

Освобожденных ополченцев проверят на предмет вербовки СБУ Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Освобожденные в рамках обмена пленными с Украиной ополченцы не могут вернуться домой. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) отказались отпускать их, пока не проведут проверку.

«Выходы в город запрещены. Из одной тюрьмы — в другую», — сообщает издание «Подъем» со ссылкой на жену одного из участников обмена. По ее словам, такие меры необходимы для проведения проверки на предмет возможной вербовки Службой безопасности Украины (СБУ). Отмечается, что в это время с ополченцами запрещено встречаться и передавать им что-либо. Собеседница издания подчеркнула, что проверки могут занять до девяти дней.

Обмен пленными и удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками произошел днем 29 декабря на пункте перехода «Майорское». Общее число принявших участие в обмене составило 199 человек. Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил всех лидеров «нормандской четверки», передает RT. Власти ЛНР сообщили, что около трети освобожденных в рамках обмена пленными ополченцев Донбасса подвергались пыткам со стороны украинских силовиков.