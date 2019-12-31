Освобожденные ополченцы Донбасса сообщили о пытках на Украине

Появились данные о том, что освобожденных ополченцев ДНР и ЛНР пытали на Украине Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Около трети освобожденных в рамках обмена пленными ополченцев Донбасса подвергались пыткам со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили луганские журналисты и власти самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

«Над ними проводились пытки, воздействие током, физическое и психологическое воздействие», — приводит «Луганский информационный центр» слова главврача Луганской республиканской клинической больницы (ЛРКБ) Олега Вольмана. По данным медика, у всех доставленных в медицинское учреждение пленных взяли анализы, им провели рентгеновское обследование и консультации со специалистами. Луганские власти также утверждают, что на пытки в украинском плену пожаловались в общей сложности более 20 ополченцев. Не исключено, что в ближайшее время бойцы ополчения ЛНР выступят с подробными рассказами о пытках на Украине в российских СМИ.

Обмен пленными и удерживаемыми лицами между Украиной и самопровозглашенными республиками произошел днем 29 декабря на пункте перехода «Майорское». ЛНР передала украинской стороне 25 человек и получила 63, девять человек отказались возвращаться на территорию ЛНР. ДНР (Донецкая народная республика) передала Киеву 51 человека взамен на 60. Таким образом, общее число принявших участие в обмене составило 199 человек.

В последний момент часть ополченцев Донбасса неожиданно отказалась от обмена и решила остаться на Украине. В разговоре с корреспондентом «URA.RU» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков предположил, почему они могли принять именно такое решение. А сам обмен пленными крайне положительно оценил ведущий политического ток-шоу «Время покажет» на «Первом канале» Артем Шейнин.